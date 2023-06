Pallamano, il paganese Francesco Luigi Avallone è Campione d’Italia

Il giovane paganese Francesco Luigi Avallone, è Campione d’ Italia. Con la Genea Lanzara, squadra di pallamano maschile della provincia di Salerno, è arrivato uno storico scudetto nella Youth League Under 20, il più importante campionato Nazionale giovanile.

Il risultato

Un risultato prestigioso per la compagine salernitana presieduta da Domenico Sica che ha spodestato i campioni in carica del Cassano Magnago, da anni ai vertici della pallamano giovanile. Dopo la medaglia di bronzo della passata stagione, la Genea Lanzara ha conquistato di nuovo una medaglia, stavolta la più preziosa. Per il mancino paganese Francesco Luigi Avallone anche la gioia di rientrare nell’ All Star Team della competizione, premiato difatti come miglior ala destra Under 20 di Italia. "Una stagione trionfante - commenta il sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco - per il sodalizio salernitano che ha vinto il campionato Nazionale di Serie A2 ed ha centrato la promozione in Serie A Silver ‘23-‘24"