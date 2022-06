Partita del cuore a Pagani, i partecipanti e i dettagli dell'evento

Il Giorno 5 Giugno allo Stadio Marcello Torre di Pagani si terrà la Partita del Cuore tra ALL Stars (amministratori, politici e associazioni) VS Rappresentative delle partite iva. Prima della partita prenderanno parte bambini e adulti (disabili e normodotati ) con attività sportive (calcio, atletica, danza, attività fisica adattata).

L'evento

L’evento è stato organizzato dal comune di Pagani con il patrocinio dell’assessorato allo sport Pietro Sessa e OPES (Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI), nella veste del Consigliere Nazionale Enrico Di Prisco. Sarà prevista una raccolta fondi devoluta alle associazioni che si occuperanno dei servizi per i disabili e dei bambini autistici (come giornate al mare o in piscina nel periodo estivo in strutture attrezzate senza barriere ). L’ingresso è libero per tutti.

Programma dell’evento

9,00 – 10,00 attività motorie per bambini;

10,30 – 12,00 Partita del cuore

12,00 Premiazione

Il 3 giugno si terrà una conferenza stampa alle ore 18.00 sull'evento all'Auditorium Sant'Alfonso