Smart Waste, a Pagani l'app per tracciare i cumuli di rifiuti in strada

Smart Waste: al via a Pagani l’applicazione per tracciare i cumuli di rifiuti in strada. Una Pagani più pulita attraverso la tecnologia: il controllo di rifiuti abbandonati avverrà anche con un’app. Questo è stato spiegato in una conferenza stampa, questa mattina, a Pagani, con l'applicazione che permetterà ai cittadini di segnalare i cumuli abusivi sversati in strada. Il progetto della Pagani Ambiente tende allo sviluppo di un sistema innovativo per il monitoraggio del fenomeno di abbandono illegale di rifiuti basato sull’impiego di tecnologie emergenti. Attraverso Smart Waste non solo sarà possibile avere maggiore controllo della pulizia stradale, con la rimozione più veloce di eventuali cumuli di rifiuti in strada segnalati dai cittadini, ma anche valutare l’evoluzione del fenomeno dello sversamento illegale tenendo conto delle misure adottate.

Il commento del sindaco Raffaele De Prisco