Palazzetto dello Sport: pubblicato il bando di gara, tutti i dettagli

Pubblicato il bando di gara per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori del nuovo palazzetto dello Sport di Salerno, per un importo di 25 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al prossimo 2 febbraio e il termine fissato per la conclusione dei lavori per il 2025.

I dettagli

Come anticipa l'Associazione Salerno Cantieri&Architettura, il progetto, elaborato dallo studio GAU Arena - Architectural Design, prevede il parziale recupero delle strutture esistenti per la realizzazione di un palazzetto polifunzionale da 5300 posti a sedere e certificato per competizioni nazionali ed internazionali, con aree verdi e sportive all'aperto, sale per congressi e punti ristoro. La struttura, inoltre, rispetterà elevati standard di sostenibilità e di risparmio energetico.