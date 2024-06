Curiosità nel Cilento: scoperto rarissimo esemplare di mollusco Martadoris mediterranea

L’ormai proverbiale biodiversità che caratterizza gli ambienti sommersi di Capo Palinuro, propaggine a mare del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni ben si presta a nuovi incontri e sorprese. Proprio in questi giorni i subacquei del Palinuro Sub Diving Center, centro specializzato in Biologia Marina e Speleologia Subacquea, da sempre attenti alle problematiche ambientali e alla salvaguardia del nostro mare, hanno ritrovato una rarissima specie di mollusco da loro fotografato qualche anno fa’, in seguito scomparsa.

Le caratteristiche

Si tratta - si legge sulla pagina social del Palinuro Sub Diving Center - di uno splendido organismo di colore rosso con macchie gialle, appartenente all’ordine dei nudibranchi, il cui nome scientifico è Martadoris mediterranea. I nudibranchi sono piccole creature che arrivano a misurare qualche centimetro e sono tra gli organismi più colorati dei nostri mari tanto da essere chiamati le farfalle del mare. Sono privi di conchiglia e respirano attraverso un ciuffo branchiale o diverse appendici poste sul dorso, da qui il nome dell’ordine, Nudibranchi. Ad oggi questa specie, non aliena e non pericolosa per l’uomo, è stata segnalata in Italia solo in Sicilia e nelle acque laziali come riferiscono la dottoressa Giulia Furfaro dell’Università del Salento e il dottore Egidio Trainito del Genoa Marine Centre Stazione Zoologica Anton Dohrn, noti specialisti nel campo. Il ritrovamento testimonia l’importanza che può avere il subacqueo istruito e scevro da istinti predatori, nel monitorare l’ambiente in modo capillare in un momento particolarmente delicato per il pianeta. Riscaldamento globale, acidificazione delle acque e aumento di specie aliene sono chiari segnali di un cambiamento in atto che deve essere tenuto sotto controllo onde evitare sconvolgimenti al delicato ecosistema e alla biodiversità del nostro pianeta.