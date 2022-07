Al mare senza auto ma in bus: Palinuro punta al turismo con meno emissioni di Co2

Dall’11 giugno al 31 agosto sarà possibile raggiungere gli stabilimenti balneari di Palinuro in autobus di linea gran turismo autorizzato dalla stazione di Pisciotta – Palinuro per gli stabilimenti balneari di Palinuro. Un accordo siglato tra l’Agenzia Infante Viaggi e gli stabilimenti balneari di Palinuro. Le corse saranno attive ogni sabato e domenica, il biglietto di 2,50 euro a\r e si acquista a bordo del bus.

Il commento

"Un’iniziativa sperimentata nel 2020, riconfermata per la nuova stagione estiva 2021 e ampliata nel 2022 - dice l'amministratore del Gruppo Infante Alessandro Infante - Sono felice di aver raccolto ulteriori adesioni da parte di nuovi stabilimenti balneari, partnership che ci avvicinano sempre di più ad ampliare i servizi e a tutelare l’ambiente riducendo le emissioni di CO2. Migliorato ancora di più il diritto alla mobilità all’interno di due comuni (Pisciotta e Centola\Palinuro) nonché , la viabilità nel tratto di via Saline, da sempre trafficato dagli innumerevoli turisti amanti del basso Cilento. Alla base vi è il rispetto per l’ambiente, come detto poc’anzi che anticipa il futuro in cui l’autobus è al centro della mobilità per il cittadino, il turista e pendolare".