Palomonte, show room campagnolo a Casa Iuorio

Un allestimento natalizio nel cortile dell’azienda agricola, tra i campi e il laboratorio e nella cucina rustica di Casa Iuorio all’insegna dei racconti, delle degustazioni, della possibilità di scegliere il regalo giusto e genuino per i propri cari. Dal 17 al 24 dicembre, a Palomonte, uno show room campagnolo per respirare l’atmosfera natalizia e gustare sapori antichi. Casa Iuorio, l’azienda agricola artigianale di Palomonte Claudio, Anna e Mirella nella settimana di Natale sono pronti ad accogliere i visitatori che vogliono conoscere la loro realtà a conduzione familiare. L’azienda agricola Casa Iuorio si trova a Palomonte, in provincia di Salerno e si estende su un’area di circa 11 ettari. La passione per l’agricoltura, il rispetto per l’ambiente, il desiderio di dare valore al loro mondo familiare, sono i cardini che hanno portato i tre fondatori ad impegnarsi pienamente in questa attività. “Per spiegare ciò che ci ha ispirato, ci piace fare riferimento ad una citazione del compositore Gustav Mahler: “Tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri” – dicono Claudio e Mirella Iuorio e Anna Prizio. Questa frase esprime bene la vera mission che ci siamo dati. Che non è continuare a fare le cose come le facevano i nostri nonni - del resto sarebbe impensabile competere nel mondo di oggi in questo modo, con tutti gli adempimenti da rispettare, le normative igienico-sanitarie etc… ecco perché ci siamo affidati a professionisti del settore (un agronomo, un tecnologo alimentare) che ci guidano in quello che facciamo. Con lo spirito di chi vuole continuare a custodire quel fuoco che ci hanno trasmesso i nostri nonni: per produrre un cibo buono ma anche sano, fatto con materie prime coltivate senza chimica. Per ritornare a mangiare bene per stare bene”. Cosa produce Casa Iuorio? Conserve di pomodori, sott’olio e sottaceto, creme e composte di ortaggi, sono solo alcune delle produzioni di Casa Iuorio. Tutte le materie prime – pomodori, broccoli, zucchine, melanzane, carciofi, peperoni, zucca- sono coltivate nei campi di Palomonte e trasformate a mano nel laboratorio situato nei pressi dei campi. Chi assaggia i prodotti nota con piacere la lista corta degli ingredienti, una lista che non include conservanti, coloranti e addensanti. Per sapori veramente autentici. Nell'ambito di un progetto promosso dalle Università degli Studi di Salerno e Potenza, unitamente al G.A.L. I Sentieri del Buon Vivere, l’azienda agricola Casa Iuorio è stata selezionata quale coltivatore custode di diverse varietà di aglio, che vengono coltivate negli orti aziendali: aglio comune, aglione e aglio dell'Ufita. I prodotti di punta • ORTOMAYO® – maionese vegana: maionese 100% vegetale, preparata con soli quattro ingredienti (un ortaggio o una verdura di stagione, succo di limone, olio extra vergine di oliva e sale marino integrale). È stata inserita nel catalogo delle innovazioni in campo di Innovarurale, il portale dell'innovazione in agricoltura, voluto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per dare visibilità ai progetti innovativi in ambito agricolo. • Il broccolo ‘spiert: ecotipo tradizionale di broccolo di rapa dell'Alta Valle del Sele. "Spiert" nel dialetto locale significa spontaneo, selvatico, ad indicare il legame di questo ortaggio con il nostro territorio. Il broccolo “spiert” di Casa Iuorio ha ricevuto il marchio DE.C.O. – Denominazione Comunale di Origine, del Comune di Palomonte, con delibera di Giunta Comunale N. 93 del 22/07/2021. Tecniche di coltivazione e di trasformazione Negli orti di Palomonte si pratica l’agricoltura naturale, rispettando i ritmi delle stagioni e sfidando il terreno argilloso tipico della zona che rende ardua l’irrigazione, e che allo stesso tempo dona proprietà minerali alle coltivazioni, rendendole particolarmente nutrienti e saporite. I terreni collinari vanno dissodati a mano, non possono essere lavorati con trattori e macchine industriali. Si persegue un’agricoltura sostenibile, con orti in campo aperto, adottando pratiche virtuose come la rotazione colturale, la lotta agli insetti dannosi attraverso i loro antagonisti o l’utilizzo di piante resistenti. La trasformazione avviene esclusivamente a mano, a cura di donne del posto adeguatamente formate, nel laboratorio attiguo ai campi, una grande cucina attrezzata immersa nel verde, concepita nel rispetto di tutti gli standard igienico-sanitari e di sicurezza alimentare. CASA IUORIO – AZIENDA AGRICOLA https://casaiuorio.it