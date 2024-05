Curiosità, i fratelli Pansa regalano il libro “Una dolce storia dal 1830” a Papa Francesco

"Duecento anni di storia di famiglia e di una pasticceria in un libro non valgono una giornata come quella che stiamo vivendo". Lo hanno detto senza nascondere le loro emozioni, ieri, i fratelli Andrea e Nicola Pansa che hanno donato a Papa Francesco il loro libro “Una dolce storia dal 1830”, offrendogli alcune delle loro dolci specialità.

Un privilegio che rimarrà loro sempre nel cuore, quello di aver fatto assaggiare le loro creazioni a Papa Francesco.