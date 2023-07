Papa Francesco: "Bene le attività estive, un augurio al Festival di Giffoni"

Papa Francesco ha rivolto un saluto ai futuri partecipanti della 53esima edizione del Giffoni Film Festival. Nel corso dell’Angelus di oggi, infatti, il Pontefice ha dichiarato: “Desidero salutare e ringraziare tutte le parrocchie che in questo periodo svolgono attività estive con i bambini e i ragazzi. Anche in Vaticano ce n'è una molto apprezzata! Grazie ai sacerdoti, alle suore, agli animatori e alle famiglie".

Il messaggio

Poi il passaggio successivo: "In questo contesto rivolgo un augurio per la prossima edizione del Giffoni Film Festival, dove i protagonisti sono i ragazzi e i giovani". Un passaggio, questo, molto applaudito dalla rappresentanza del Festival presente in Piazza San Pietro. Un evento emozionante al quale ha partecipato un gruppo di 100 juror che hanno potuto vivere un'esperienza unica e veramente speciale. Tantissimi ragazze e ragazzi hanno fatto sentire il calore del loro entusiasmo, colorando Piazza San Pietro con le t-shirt del festival e i cartelloni.

Il commento

Emozionato il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi, che sottolinea l’eccezionalità di questo avvenimento: “A nome mio, del mio team e di tutti i giurati voglio rivolgere un grande ringraziamento a Papa Francesco per questa attenzione che ci ha riservato. Ci ha resi ancora più felici, a pochi giorni dall’inizio di Giffoni53, in programma dal 20 al 29 luglio. Il suo saluto rappresenta uno sprone incredibile a continuare con determinazione e a farlo avendo come esclusivo riferimento i nostri giovani. Posso dirvi che oggi un altro grande evento si aggiunge alla nostra storia”.