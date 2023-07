"Buonasera brava gente", Papa Francesco in diretta sui social con Padre Enzo Fortunato

Prima apparizione di Papa Francesco in diretta sui social. Ieri sera, il Pontefice si è collegato con i fedeli che seguono la pagina Facebook di Padre Enzo Fortunato che era in sua compagnia. Il celebre francescano, che è anche giornalista e scrittore, è originario della Costiera Amalfitana. Negli anni è diventato famoso per essere molto attivo sui social, da Twitter e Facebook, dov’è seguito da oltre 200 mila persone.

La sorpresa

Padre Enzo Fortunato ha fatto una sorpresa agli utenti della sua pagina Facebook: “Quello che stiamo per vivere - annuncia durante la diretta - è un momento di grazia, una sorpresa. Siamo con Papa Francesco e gli ho detto che voi ogni sera pregate per lui, che la brava gente prega per lui. E allora ho chiesto al Santo Padre la sua benedizione e un suo pensiero su cosa significa nutrirci della parola di Dio ogni giorno”.

La benedizione via social

Papa Francesco si è rivolto direttamente ai fedeli: “Buonasera brava gente, è vero che voi siete bravi? Così mi ha detto il padre. Grazie del vostro lavoro e anche nel voler nutrirvi con l’acqua che è la parola di Dio. Se a noi manca l’acqua la cosa non funziona, la parola di Dio è come l’acqua ed è quella che da’ vita. E’ l’acqua che ci fa crescere. Avanti con la parola di Dio, non lasciatela. E continuate ad essere brava gente”.

Il video si conclude con la benedizione impartita da Papa Francesco e la richiesta di preghiera per lui e la Chiesa.