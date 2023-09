Papa Francesco riceve in udienza privata l'Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi

Il Santo Padre, questa mattina, ha ricevuto in udienza privata l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, accogliendo la sua richiesta rivoltagli prima della pausa estiva dall'Arcivescovo. Lo scopo della visita, rendere partecipe Papa Francesco della vita pastorale dell'Arcidiocesi dopo l'incontro avuto con lui nel giugno del 2020. "L'incontro si è svolto in un clima di grande cordialità. Il Santo Padre ha pregato, infine, l'Arcivescovo di estendere la sua Benedizione all'intera Arcidiocesi, in prossimità della festa del Santo Patrono Matteo" si legge in una nota della Curia salernitana.