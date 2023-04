Papa Gregorio VII: notevole successo per gli eventi a Salerno, la mostra resta visitabile fino al 30 aprile

Si è conclusa ieri, a Salerno, l'interessante due giorni dedicata alla figura di Papa Gregorio VII, con notevole successo di pubblico, anche da parte del mondo giovanile. Per iniziare, si è tenuta il 19 aprile, al Tempio di Pomona, la presentazione della mostra Ego Gregorius Papa, a cura dell’architetto Renaldo Fasanaro. L’organizzatrice, la professoressa Lorella Parente, direttore dell’Ufficio diocesano Cultura e Arte, ha inaugurato l’esposizione, realizzata con il supporto dei Clubs Lions della VI Circoscrizione di Salerno e visitabile tutti i giorni fino al 30 aprile.

Dunque, ha avuto luogo il convegno nazionale ospitato al Salone degli Stemmi, dal titolo “Da Canossa a Salerno. Gregorio VII nell’Europa del Medioevo”, promosso dal CAI (Club Alpino Italiano), in collaborazione con l’Ufficio diocesano per la Cultura e l’Arte, i Dipartimenti di Scienze del Patrimonio Culturale (DiSPaC) e di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (DiSUFF) dell’Università degli Studi di Salerno. Presente anche il sindaco di Sorano (GR), Pierandrea Vanni, in rappresentanza del luogo natale di Ildebrando di Soana, oggi Sovana, un borgo medievale e rinascimentale splendido, appartenente per l'appunto al comune di Sorano. Sono intervenuti, tra gli altri, il senatore Alfonso Andria e la consigliera comunale Tonia Willburger.