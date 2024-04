Paper Week 2024 di Comieco: le iniziative del 10 aprile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’eredità del Sommo Poeta, la cui produzione non sarebbe arrivata fino i nostri giorni senza la carta, e il viaggio de “La Divina Commedia” sono al centro dell’iniziativa rivolta agli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo Grado che hanno aderito all’omonimo concorso indetto da Comieco in collaborazione con la Società Dante Alighieri Comitato di Salerno. Tre i momenti che comporranno l’appuntamento: “Dante e i Documenti di Carta che hanno contrassegnato la sua vita” (dal certificato di nascita, al contratto di matrimonio all’età di 11 anni, via via… fino all’epitaffio sulla tomba), a cura della prof. Pina Basile; lo spettacolo teatrale “Dante e il riciclo della carta” a cura di Marco Passiglia e Janet De Nardis ispirato al nuovo podcast di Comieco, La Divina Carta, arrivato sulle principali piattaforme proprio nella settimana della Paper Week. in cui Dante e Virgilio tornano in vita per intraprendere un nuovo immaginifico viaggio per raccontare i vizi e le virtù della società odierna di fronte alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone; premiazione dei lavori degli studenti.

§ “C-ART | Carta come espressione artistica”

ore 18.30 presso la Sala degli Affreschi del Complesso di San Michele (ingresso suggerito su via Bastioni 14)

Michele Buonomo, Vice Presidente Fondazione Carisal, dialoga con gli “Artisti di Carta” Gilda Pantuliano e Ivano Troisi. Un dialogo alla scoperta degli aspetti più creativi di carta e cartone con Gilda Pantuliano, che coniuga da sempre la sua ricerca artistica al suo impegno come attivista per l’ambiente, sia per tematiche che per i materiali utilizzati, e Ivano Troisi, che incentra il suo percorso creativo partendo dall'osservazione della natura per attuare un'analisi dei processi che ne caratterizzano le mutazioni. Evento organizzato in collaborazione con Fondazione Carisal. Presentazione di Fabio Avella, Presidente Associazione Collaterart.

§ La Carta Magica

ore 10-12 presso I.C BRACIGLIANO, Bracigliano - SA, I.C. SANZA, Buonabitacolo -SA

Un’esperienza educativa incentrata sulle tecniche di raccolta e il riciclo di carta e cartone organizzata da Sergema. Durante i laboratori i bambini utilizzeranno materiali cellulosici come fogli, rotoli di carta igienica, cartoncini e cannucce di carta, per creare decorazioni, oggetti utili per la classe come portapenne e cestini, e anche giocattoli.

§ Spaesati

ore 15-18 laboratorio Paper Bar di Dotfog Studio via Nuova Pizzofalcone, 2 Napoli

Workshop, organizzato da Dotfog, focalizzato sull'upcycling nel campo della legatoria esplorando la trasformazione di materiali cartacei var in booklet unici. Durante il laboratorio, i partecipanti impareranno a creare booklet ricchi di significato, combinando testi, forme e immagini in un processo creativo collettivo che mira a produrre opere di impatto visivo e poetico. La conclusione del workshop prevede una sessione aperta al pubblico per condividere e narrare i progetti elaborati.

§ RiciclART

ore 17:30-18:30, Centro Pastorale San Giuseppe, via Guido Vestuti snc, Salerno

Lettura animata e laboratorio di riciclo creativo organizzato da Saremo Alberi rivolto a famiglie con bambini 6/10 anni invitati a scegliere insieme una fiaba e portarla in vita attraverso l'uso di varie tecniche di animazione e a cimentarsi in un laboratorio pratico, utilizzando materiali riciclati per creare opere d'arte e oggetti ispirati alla storia appena ascoltata.

§ PAPER WEEK CHALLENGE

La Paper Week Challenge è un quiz a premi dove vince chi ne sa di più su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone. Ogni sera, da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2024 alle 19.00 la manche in diretta streaming aperta a tutti per contendersi il titolo di “esperto in cartologia” e un buono acquisto Amazon del valore di 100€. La partecipazione è gratuita; la preiscrizione è obbligatoria attraverso l'apposito form sul sito https://www.comieco.org/paper-week-challenge-2024/.

La Paper Week è la grande campagna corale di formazione e informazione su carta e cartone e sul loro riciclo promossa da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi cellulosici, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità.

La città di Salerno, eletta quest’anno “Capitale del Riciclo della Carta” in quanto perno del “distretto cartario” meridionale e modello virtuoso per la raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici al Sud, è protagonista della Paper Week 2024 con un palinsesto speciale - organizzato da Comieco con il patrocinio di Comune di Salerno, Confindustria Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Carisal, Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con Salerno Pulita, Salerno Letteratura, CNA Salerno.