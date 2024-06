Boom di presenze sabato sera a Salerno, curiosità per il nuovo Saltimbocca di via Roma

Pienone, sabato sera, a Salerno, dove, anche dopo la mezzanotte, si notavano auto ancora incolonnate per cercare un posto auto in piazza della Libertà.

Intanto, tanta curiosità per il nuovo locale che ha aperto i battenti in via Roma, al posto della Sala Vittoria: si tratta di Saltimbocca, storico pub di Torrione.

Foto di Antonio Capuano