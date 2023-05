Il parcheggio di via Porto si rifà il look: al via i lavori

Al via i lavori presso il parcheggio posto fra via Porto ed il Molo Manfredi. L'intervento si è reso necessario per rendere maggiormente fruibile l'area, visto che molti automobilisti avevano denunciato lo stato di degrado in cui versava il parcheggio in questione, tale da causare anche danni alle vetture. (Foto di Antonio Capuano)

Nel Crescent, invece, sono in corso i lavori di pavimentazione di un'altra attività commerciale situata nel settore 6.