Nuove "scoperte" al Parco Archeologico di Paestum: ecco le foto

Al Parco Archeologico di Paestum stanno rivelando grandi sorprese i lavori per riportare alla luce un nuovo tempio greco rinvenuto lungo le mura ovest della città antica: le numerose scoperte stanno cambiando la storia conosciuta dell'antica Poseidonia.

Le curiosità

Il tempio dorico con il basamento in pietra e la cella che ospitava la statua della divinità, le decorazioni in terracotta dipinta del tetto con i gocciolatoi a forma di leone, una straordinaria gorgone, una commovente Afrodite. Ma anche sette stupefacenti teste di toro, l'altare con la pietra scanalata per raccogliere i liquidi dei sacrifici e centinaia di ex voto tra cui spiccano le immagini di un eros a cavallo di un delfino che la fantasia potrebbe rimandare al mitico Poseidon, il dio che ha dato il nome alla città.