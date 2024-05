Parlamento Europeo: la comunicazione del Ppe "parla salernitano"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La comunicazione del Ppe ‘parla salernitano’. Il gruppo del Partito Popolare Europeo, a Bruxelles, si è affidato, per due strategiche campagne di comunicazione, sulla violenza contro le donne e sul tema migranti alla società Amaka che ha lavorato in stretto contatto con l’equipe ‘Be main’.

La squadra salernitana ha avuto la meglio, oltre un anno fa, sulla concorrenza in tutto il Paese ed ha superato, con idee ed originalità, società e colossi che venivano da ogni parte dell’Italia. Le campagne si sono chiuse con successo.



Sono stati protagonisti Diego Erra, per le realizzazioni, Angela Amatruda, per la elaborazione dei testi, e le dottoresse, esperte in sponsorizzate, posizionamento, web marketing, grafica, Maria Erra e Anastasia D’Elia. Lo staff, giovane e sintonizzato sulla modernità, è specializzato in campagne social e sulla politica e sulle attività commerciali. In supporto c’è stato Gaetano Amatruda, già a Palazzo Chigi con il Governo Berlusconi ter, già portavoce della Regione Campania e della Commissione Anticamorra della Campania. Amatruda ha lavorato in tutta Italia, con destra e sinistra ed imprese internazionali, e oggi si è specializzato sui temi della Innovazione e della digitalizzazione.