Preghiere e disegni per la pace nella domenica delle Palme presso la parrocchia di Santa Croce, sarà piantato anche un ulivo

"Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato": lo ha osservato Papa Benedetto XVI ed è questo lo slogan scelto per la manifestazione per la pace che si terrà la domenica delle Palme sul sagrato della parrocchia di Santa Croce e San Felice di Salerno. Dopo la messa con i bambini delle 10.30, previsto, infatti, un momento di preghiera e aggregazione che vedrà coinvolti i gruppi parrocchiali di catechismo e i giovani scout del Gruppo Salerno 3 che accoglieranno e pregheranno insieme a membri della comunità ucraina, attualmente accolti in città ed una famiglia che, per ora, è ospitata proprio presso la parrocchia di Torrione.

Il programma

Durante l'iniziativa voluta dal parroco Don Antonio Romano jr. e dall'oratorio Anspi Santa Croce, verrà piantato un albero di ulivo: tutti i bambini della parrocchia mostreranno i loro disegni e frasi sulla pace, realizzati durante la settimana, e costruiranno un grande murales con i colori della bandiera ucraina. Si tratta di un modo concreto e festoso per far sentire la vicinanza e solidarietà della parrocchia e del quartiere alla popolazione ucraina che tanto sta soffrendo in questo doloroso periodo storico.