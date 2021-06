"Benvenuto don Raffaele": Giffoni Sei Casali accoglie il nuovo parroco

Don Raffaele Mazzocca, 43 anni, originario di Bracigliano, è la nuova guida spirituale della Parrocchia San Nicola di Bari al casale Prepezzano di GiffoniSeiCasali.

I dettagli

Al rito di accoglienza ha preso parte l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Munno. “Desidero porgere un caloroso benvenuto al nuovo parroco della parrocchia San Nicola di Bari, don Raffaele Mazzocca. Abbiamo vissuto con grande emozione la partenza del caro don Flavio, dopo cinque anni di ministro sacerdotale, chiamato da Monsignor Bellandi, ad una nuova esperienza come direttore della Caritas Diocesana e oggi esprimiamo la gioia e la felicità per l’arrivo di don Raffaele nella comunità di Prepezzano. Il nostro paese, che mi onoro di rappresentare da quattro anni, è un territorio laborioso e vitale, in continua e costante crescita, ma fortunatamente saldamente ancorato a quei principi e valori che i nostri genitori e i nostri nonni ci hanno tramandato con l’esempio della semplicità delle loro vite, basate sul lavoro, sul sacrificio e sul sapere apprezzare le piccole cose.

Nella gioia di iniziare un cammino insieme a lei, le assicuro il mio sostegno e la ringrazio fin d’ora per la sua presenza e il suo impegno, augurandole una lunga e proficua attività pastorale nella nostra Comunità”. Queste le parole di saluto da parte del primo cittadino.