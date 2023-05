Milano Fashion Week Uomo: nel team, anche il parrucchiere salernitano Rocco Casola

Primo appuntamento, dal 16 al 20 giugno, la Milano Fashion Week Uomo ed il parrucchiere salernitano Rocco Casola è entrato a far parte del team di Beautick. Dal 1993 BEAUTICK, fornisce servizio Agency per Hair&Make-Up ai Top Fashion Brands e Private Clients, VIC&EVENTS in tutto il Mondo, con HQ a Milano e con Team presenti in tutta Europa, Asia, America. Beppe D’Elia, Creative Director, nonché Founder di BEAUTICK, coordina il Backstage dei più importanti Brand del Fashion Industry.

Il racconto

“Un mese fa – racconta Rocco Casola – sono stato informato che ero stato scelto dopo una attenta valutazione di quelli che sono i lavori che effettuo sulle mie clienti nel mio salone a Salerno. Provengo da una famiglia di parrucchieri e dal 2016 ho avviato una mia attività nel cuore della città. Questa collaborazione con Beautick mi inorgoglisce perché premia l’impegno e la dedizione che metto nel mio lavoro, insieme al mio staff che mi supporta da sempre. Grazie a questa esperienza, seguirò le più importanti sfilate ed eventi di alta moda, nazionali ed internazionali. Primo appuntamento, dal 16 al 20 giugno, la Milano Fashion Week Uomo, poi ci sarà la Milano Fashion Week Donna, Parigi Alta Moda, Parigi Fashion Week Uomo e Donna, New York Fashion Week Donna, Porto Fashion Week, Cannes Film Festival, Festival del Cinema di Venezia ed altre manifestazioni. Sono l’unico salernitano ad essere stato scelto da questo prestigioso brand, e tra i pochissimi campani. Mi fa piacere di rappresentare la mia città, Salerno, in un contesto così importante e unico”.