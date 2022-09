Uno shampoo e una piega per aiutare Adriano: l'iniziativa del parrucchiere Forlenza a Contursi

La solidarietà è di casa presso "Bigodini hair salon" di Contursi Terme. Il noto parrucchiere Silvano Forlenza che, negli anni, ha curato le acconciature di innumerevoli vip, ha infatti organizzato per mercoledì 7 settembre, una giornata di beneficenza in favore di Adriano, uomo affetto da un tumore cerebrale. Forlenza offrirà il servizio di shampoo e piega al costo simbolico di 5 euro per poi devolvere l'intero incasso al concittadino in difficoltà.

La curiosità

Intanto, è passato poco più di un anno da quando allo stesso parrucchiere fu diagnosticato un melanoma maligno al pollice della mano che lo costrinse ad amputare quel dito. "I medici mi avevano consigliato di trovarmi un altro lavoro in quanto per loro sarebbe stato impossibile continuare ad essere parrucchiere - ricorda Forlenza - Oggi, dopo un anno, posso dire di essere più forte di prima e di non aver mai perso la forza di volontà per andare avanti", ha detto il noto parrucchiere di Contursi che rappresenta un esempio di vita virtuoso, di coraggio e di tenacia, per tutti.