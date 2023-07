La storia di Silvana e Antonello: dopo 10 anni di tentativi è arrivata Vittoria

Genitori dopo oltre 10 anni di tentativi per coronare il sogno della maternità. È la storia dei salernitani Silvana Apostolico e Antonello Peduto, rispettivamente 42 e 45 anni, oggi pieni di gioia per la nascita della piccola vittoria. ;

La storia

La coppia ha provato ad avere un figlio attraverso varie terapie, purtroppo senza successo. Poi la decisione di rivolgersi al dottor Raffaele Petta, che dopo una serie di accertamenti approfonditi e terapie particolari ha fatto sì che arrivasse la bella notizia di una gravidanza. Un percorso non semplice, caratterizzato da ipertensione, abnorme incremento ponderale e patologia vascolare agli arti inferiori. Di qui la decisione di programmare un taglio cesareo presso la clinica Malzoni di Avellino. Peccato che, alla 36esima settimana, la rottura intempestiva delle membrane ha reso necessario il ricovero presso il Reparto di Ostetricia della stessa clinica, diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni. E così, in modo naturale, l’11 luglio è nata Vittoria. “Esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento alla dottoressa Annamaria Malzoni,al dot= tore Raffaele Petta , a tutto il Personale Ostetrico ed Infermieristico della Cinica Malzoni per la meravigliosa assistenza avuta durante il ricovero presso la struttura” afferma Silvana.