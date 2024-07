Politiche Sociali: in pensione Pasquale Grippa, storico riferimento per il Settore

Persona di cuore, professionista perbene: il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno saluta un pezzo della sua storia. Va in pensione, infatti, Pasquale Grippa, da sempre punto di riferimento per associazioni, cooperative e persone in difficoltà. Rigorosamente a servizio del prossimo, con il suo stile e la sua correttezza, si è fatto apprezzare da chiunque abbia avuto a che fare con gli uffici comunali di Torrione.

Già insostituibile componente della tenace squadra del compianto direttore Rosario Caliulo, Grippa ha mostrato il suo coraggio e i suoi valori etici anche in occasione delle prime operazioni di sbarco di migranti, al Porto di Salerno, garantendo il suo prezioso contributo umano e professionale. Un augurio sincero da parte della nostra redazione per il pensionamento, traguardo raggiunto con sacrificio che, tuttavia - come chi lo conosce immagina già- non riuscirà certo a scoraggiare il suo costante impegno in ambito sociale e non solo.