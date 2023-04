Diversamente dalle previsioni meteo, Salerno e provincia stamattina si sono svegliate con il sole. Tanti i cittadini e i visitatori che hanno scelto di concedersi una Pasquetta all'insegna del relax e del mare.

Tra questi, in Costiera, non è mancato chi, coraggiosamente e sfidando il vento gelido, si è concesso un tuffo in acqua. Tanta curiosità.