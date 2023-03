"Camminiamo insieme contro la violenza sulle donne": l'iniziativa a Salerno centro

Sensibilizzare la città di Salerno per offrire una vita migliore a tante donne: questo l'obiettivo della passeggiata organizzata da alcune sportive, questa mattina, a sostegno delle iniziative di Spazio donna, realtà che da anni è operativa nel nostro territorio per prevenire e contrastare i femminicidi e le violenze.

Dandosi appuntamento in piazza della Libertà, dunque, le partecipanti hanno iniziato la passeggiata contro la violenza, praticando sport in centro, guidate dall'istruttrice di fitness Floriana Lombardi. “Vorremmo che ogni anno, a marzo, si potesse ripetere questa passeggiata sportiva per raccogliere fondi per Spazio donna, tendendo una mano alle donne in difficoltà", hanno spiegato le organizzatrici.