"Passeggiate salernitane": i segreti e le bellezze delle città nella guida per bimbi curiosi

Una guida per bambini e non, alla riscoperta delle bellezze della città di Salerno. Tutto questo è "Passeggiate Salernitane", il volume curato da Clemente Ultimo e Daniela De Vita (in arte Odile) e presentato questa mattina a Palazzo di Città. Un libro scorrevole, a misura di bambino, che rivela aspetti e segreti di Salerno spesso sconosciuti ai più. Quattro i percorsi previsti, da affrontare rigorosamente "a piedi" proprio per gustarsi le bellezze della città in tutta libertà. Unico sito fuori percorso, ma decisamente immancabile, è il Castello Arechi, al quale è stato dedicato un capitolo apposito.

La presentazione

"Definire 'Passeggiate Salernitane' guida turistica è limitativo - ha precisato il presidente del consiglio comunale, Dario Loffredo - perché, oltre ad accompagnarci in giro per la città, è un libro che parla di personaggi importanti del territorio e che permette di conoscere tante storie legate a Salerno. Sono certo che il nostro territorio possa crescere e diventare ancora più attrattivo se sosteniamo le attività riservate ai bambini”. "Questo lavoro - ha raccontato l'autore Clemente Ultimo - è nato dalla volontà di accompagnare i lettori alla scoperta della città. È un'occasione per percorrere la città a piedi e scoprire cose non conosciute fra le strade, le piazze e nei palazzi di Salerno. La speranza è che tale libro sia uno stimolo alla curiosità”. Ruolo fondamentale nel volume è quello delle illustrazioni, realizzate da Daniela De Vita: "Mi sono divertita a disegnare la nostra città ed i personaggi ad essa legati. Devo dire che la parte creativa è stata molto stimolante". "L'iniziativa - ha sottolineato la consigliera comunale Vittoria Cosentino - si colloca fra gli obiettivi che ci eravamo dati in campagna elettorale, vale a dire orientare la città a favore dei bambini attraverso attività che ne ampliassero anche l'orizzonte culturale. Questo libro ha un aspetto educativo importante perché li avvicina alla lettura ed alla conoscenza della loro città”. A chiudere gli interventi il sindaco, Vincenzo Napoli: "Il testo verrà diffuso nelle scuole e faremo in modo che si organizzino delle passeggiate per unire testo, immagini e ricerca sul campo.