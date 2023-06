"A passo sicuro": a San Cipriano allegria e sicurezza stradale per educare e divertire

Grande successo per A passo sicuro, il programma dell’ACI rivolto ai tanti giovanissimi dai 4 ai 14 anni che hanno affollato la bellissima manifestazione nella cittadina dei Picentini. Nell’ambito del Villaggio dell’allegria i bambini e i ragazzi si sono misurati con I giochi del sole come il tiro alla fune, le corse con i sacchi e gli scherzi d’acqua.

La giornata

Dopo il divertimento, oltre cinquanta bambini e ragazzi accompagnati da numerosi genitori, hanno partecipato alla lezione A passo sicuro, per approfondire alcune semplici regole che i giovani devono seguire sulla strada. Il formatore e Consigliere dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Cerrato, ha saputo intrattenere e stimolare l’attenzione dei più piccoli e degli adulti.

Presente anche Sonia Alfano, sindaco di San Cipriano Picentino, che, visto l’interesse e il successo dell’iniziativa, ha concordato con l’ACI Salerno l’impegno di un coinvolgimento, per il prossimo anno scolastico, dell'Istituto Comprensivo Antonio Genovesi per organizzare altri corsi sulla sicurezza stradale.

Il primo cittadino e il Presidente della Pro Loco, Mario Vicinanza, hanno rivolto sentiti complimenti e ringraziamenti al Consigliere Formatore Vincenzo Cerrato e alla complessiva organizzazione dell’Aci, rappresentata anche dalla titolare della Delegazione Aci di San Cipriano Picentino, Raffaella Elia, e dal subagente Sara Assicurazioni, Giampaolo De Rosa, dell’Agenzia Sara di Enrico Giudice di Sarno e Salerno.

Il commento

Entusiasta il presidente dell’Automobile Club Salerno, senatore Vincenzo Demasi, che ha evidenziato come: "L’Aci Salerno è molto sensibile e fortemente impegnato nella formazione dei giovani e dei futuri automobilisti e motociclisti, consapevole che le norme di sicurezza della strada sono tra le prime che bambini e ragazzi si trovano a dover affrontare: il loro rispetto è essenziale per creare anche cittadini responsabili in vari campi della vita".

«L’Aci – ha sottolineato Giovanni Caturano, Direttore dell’Automobile Club Salerno - continuerà a dare sempre maggiore impulso agli incontri formativi sulla sicurezza stradale, non solo negli istituti scolastici ma anche nelle diverse occasioni in cui è possibile coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, e quella di oggi a San Cipriano Picentino è stata una bella esperienza nella quale si è saputo coniugare gioco, allegria e formazione per inculcare nelle coscienze dei giovani e degli adulti il rispetto delle regole».