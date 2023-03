Pastry Queen 2023, la vincitrice Ilaria Castellaneta incontra il sindaco: "Orgoglio per la città"

Questa mattina, a Palazzo di Città, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha incontrato Ilaria Castellaneta, vincitrice del "Pastry Queen 2023", campionato mondiale a cadenza biennale aperto alle pasticcere di tutto il mondo, svoltosi nella Dolce Arena Sigep di Rimini il 24 e il 25 gennaio. La giovane pastry chef ha battuto in finale i rappresentanti di Corea del Sud, India, Giappone e Perù, convincendo la giuria presieduta dal Maestro Iginio Massari e dalla Pastry Queen in carica, Anabelle Lucantonio.

Tanti i complimenti riservati dal primo cittadino alla vincitrice: “La signora Castellaneta illustra un’arte nobilissima che è quella della pasticceria. E per suo tramite illustra Salerno. La vittoria di una donna a livelli mondiali rappresenta un valore aggiunto. Appone un’altra medaglia sul nostro medagliere. E’ un momento di orgoglio, di soddisfazione per questa giovane donna che è stata in grado di sgominare Nazioni agguerrite. Tutto questo dà valore alla sua impresa. Anche in considerazione del fatto che Eugenio Massari era il presidente della giuria, il quale, oltre ad una sapienza immensa per gli aspetti inerenti all’arte culinaria, ha anche un carattere provvidamente spigoloso e intransigente. Quindi acquisire il riconoscimento dalle sue mani credo sia un fatto di orgoglio per lei e la nostra città”.

Gli ha fatto eco una emozionata Ilaria Castellaneta: “Il maestro Massari è il più temibile giudice di fronte al quale ci si può trovare. Ma quanto viene a dirti che hai fatto un buon lavoro, significa che quei sacrifici che hai fatto per tanti anni sono stati ben ripagati”