Patrik: è uscito “altre mille volte", il nuovo singolo del giovane cantautore salernitano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È uscito “ALTRE MILLE VOLTE”, il nuovo singolo del giovane cantautore salernitano PATRIK. Dopo aver pubblicato i singoli “OKAY” e “ORA”, brano pop urban che ha raggiunto le prime posizioni delle celebri classifiche “VIRAL 50” e “POP VIRALE” di SPOTIFY con oltre 4 MILIONI di stream, 1 MILIONE di views al video su YouTube e 30 MILA TIKTOK dedicati, dei numeri altissimi per un artista emergente, PATRIK torna con “ALTRE MILLE VOLTE”. “ALTRE MILLE VOLTE” è un’energica ballad pop-rock dalle influenze urban, unite a sonorità acustiche di chitarra e batteria. Un singolo autobiografico in cui PATRIK racconta della fine di una storia importante di cui rimane il ricordo dei bei momenti passati, insieme alla nostalgia del rendersi conto di tenere ancora l’uno all’altra, di “essere distanti, ma con pezzi mancanti”. «‘ALTRE MILLE VOLTE’ è un insieme di flashback nostalgici – racconta PATRIK – di sentimenti contrastanti (speranza e pessimismo) e di riflessioni su ciò che significa realmente amare una persona, lasciarla andare per il suo futuro, la sua realizzazione personale, in un mondo dagli ideali stravolti che spinge a pensare che la felicità arrivi principalmente dai beni materiali». PATRIK (1998, Salerno) è PATRICK RUBINO. L’artista nasce a Salerno da madre polacca e padre italiano e fin da piccolo coltiva la passione per la musica. Presto inizia a studiare chitarra classica e a 13 anni fonda la prima di tante band con le quali parteciperà a numerosi concorsi presentando brani inediti scritti da lui. Inizia inoltre a dedicarsi alla produzione, sentendo l'esigenza di comporre testi e basi per le proprie canzoni. Partecipa al programma “AMICI” senza riuscire ad entrare nella scuola, ma grazie alla visibilità televisiva ottiene una fanbase solida dalla quale partire. Decide di intraprendere un percorso di studio musicale professionale alla Camp Academy di Napoli dove si esercita in canto, produzione, mix & mastering e pianoforte. Scrive e produce un centinaio di brani nel suo home studio fino a pubblicare il suo primo singolo ufficiale dal titolo “ORA”, sotto l’etichetta HOKUTO EMPIRE di Francesco Facchinetti. “ORA” ottiene un grande successo raggiungendo le prime posizioni delle celebri classifiche “VIRAL 50” e “POP VIRALE” di SPOTIFY, con oltre 4 MILIONI di stream, 1 MILIONE di views al video su YouTube e 30 MILA TIKTOK dedicati. Realizzato con il montaggio di vari TIKTOK dedicati al brano, il videoclip vede coinvolti i fan di PATRIK, insieme a personaggi amati dai giovanissimi come l’attrice, influencer, youtuber Mariasole Pollio, la modella, influencer Alice De Bortoli, il creator più famoso del web Valerio Mazzei e molti altri. Dopo la pubblicazione di “ORA”, PATRIK raggiunge gli oltre 150 MILA ascoltatori mensili su Spotify. Il brano inoltre totalizza l’eccezionale numero di 50 MILA views / stream al giorno. Dopo “ORA”, PATRIK pubblica i singoli “OKAY” e “ALTRE MILLE VOLTE”. PATRIK fa parte della scuderia di talenti HOKUTO EMPIRE di Francesco Facchinetti.