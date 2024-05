Salerno si tinge di granata: migliaia di ciclisti alla manifestazione "Pedalando per la Città"

Salerno si è tinta di granata per l'edizione 2024 di "Pedalando per la Città": folta partecipazione, questa mattina, alla biciclettata popolare sul circuito cittadino chiuso al traffico. Il raduno con bambini, appassionati, famiglie, atleti e sportivi di ogni età si è tenuto alle ore 9 in Piazza della Concordia.

Poi la pedalata in bicicletta ha attraversato il lungomare Tafuri, il Lungomare Marconi (sosta al Giardino del Mandorlo), il Lungomare Colombo, Via Leucosia (Corsia lato mare). Al ritorno si è attraversato lo stesso percorso al contrario fino all’arrivo sul lungomare Trieste e poi in Piazza della Libertà.