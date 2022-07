A.S.A.D. PEGASO settore Calcio Maschile: riconfermato il mister

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A.S.A.D. PEGASO settore Calcio Maschile: Si riparte dalla conferma di mister Giuseppe Malandrino. Archiviata la stagione sportiva 2021/2022 l'A.S.A.D. PEGASO settore Calcio Maschile è al lavoro in vista della prossima stagione sportiva da disputare nuovamente nel campionato di Seconda Categoria. La società riparte dalla conferma di mister Giuseppe Malandrino, che già da 4 anni è alla guida della prima squadra maschile. Infatti la società comunica che Giuseppe Malandrino sarà l’allenatore della prima squadra nel campionato di Seconda Categoria Maschile anche per la stagione 2022/23. La dirigenza sceglie così la via della continuità per proseguire lungo la strada tracciata in questi ultimi anni. “Sono contento della conferma, per me è sempre stata la prima scelta perché c’era la volontà di continuare il percorso che abbiamo cominciato l’anno scorso”, il commento a caldo del tecnico. “Negli scorsi mesi abbiamo costruito una base importante ma la sensazione è che il lavoro sia ancora da portare a termine" Anche quest’anno Giuseppe Malandrino potrà cominciare a plasmare il gruppo fin dal primo giorno di ritiro. “Partire dall’inizio è sia un’opportunità che una responsabilità perché vogliamo alzare l’asticella" Al Tecnico confermatissimo vanno gli auguri di un buon e proficuo lavoro da tutta la società.