Migliaia di "Pellegrini di Speranza" invadono il PalaSport di Bellizzi, tra gli ospiti Fisichella

Boom di presenze, oltre ogni aspettativa, ieri sera, al Palasport di Bellizzi, in occasione di "Pellegrini di Speranza", evento organizzato dall’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in preparazione al Giubileo 2025. Migliaia i fedeli in rappresentanza di tutte le Parrocchie del territorio che hanno preso parte all'intenso momento di preghiera e di riflessione sul tema della Speranza. "Il prossimo Giubileo del 2025 mira a rigenerare un clima di speranza e di fiducia, dopo la drammatica vicenda della pandemia e la purtroppo persistente realtà della guerra, che ancora sconvolge molte popolazioni nel mondo. Qui al Sud abbiamo bisogno di ulteriori motivi per sperare e per essere aiutati ad intraprendere un cammino umano tutti i giorni con la certezza che valga la pena impegnarsi”, ha osservato l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, entusiasta dell'iniziativa organizzata dal delegato al Giubileo 2025 dell'Arcidiocesi, Don Ugo De Rosa.

Relatori d'eccezione, Sua Eccellenza Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede, nonché organizzatore e coordinatore del Giubileo 2025, la Professoressa Maria Rita Parsi, Psicoterapeuta, già Membro Comitato Onu diritti dei minori, Presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus e il dottor Salvatore Martinez, già presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito e impegnato in progetti di promozione umana e spirituale. Sua Eccellenza Fisichella ha sottolineato come il mondo di oggi abbia bisogno di speranza: "Noi abbiamo bisogno di speranza, quella speranza che non ci delude. Nella cultura in cui viviamo, abbiamo tante speranze che a volte possono accontentarci ma possono anche diventare effimere. Sentiamo il desiderio di una speranza molto più grande, una speranza che abbracci tutte le altre e che ci dia certezza di guardare verso un futuro di responsabilità. Abbiamo bisogno di prepararci spiritualmente: il Giubileo è un momento di grande esperienza di cui sentiamo l'esigenza. Il Giubileo è determinato dal grande tema del perdono, dell'indulgenza e, quindi, c'è il bisogno di una speranza che non ci deluda e di un amore che ci venga incontro, perdonandoci".

"Abbiamo necessità di ricentrarci sulla speranza e di renderla agibile per le nostre vite - ha osservato il dottor Salvatore Martinez- Non si spera in qualcosa, ma in Qualcuno. La speranza ha un nome che è Cristo. Se non sperano i cristiani, dispererà l'umanità". Investire sulla famiglia e sulla scuola è urgente, infine, per la Professoressa Maria Rita Parsi che ha sottolineato come sia "finito il tempo delle chiacchiere" e sia giunto il tempo di puntare sui valori che possano davvero far sperare i più giovani.