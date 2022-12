Alessandra Amoroso, partita di calcio e cena a Pellezzano prima del concerto al Palasele

Alla vigilia del concerto che terrà stasera (lunedì 12 dicembre) al Palasele di Eboli, Alessandra Amoroso ha scelto Pellezzano per un pomeriggio di svago con tutto il suo staff che la sta accompagnando per il ”Tutto accade tour”. Ieri la giovane e famosa cantante ha giocato a calcio tutto il suo team presso il campo di calcio di Via della Quercia e poi ha cenato presso l’Agriturismo “A casa di Anna”.

L'incontro

Ad accoglierla il sindaco Francesco Morra che sui social scrive: “Un grazie sentito a Gianpaolo Rizzo che è stato il nostro prezioso tramite. La ringrazio per avermi fatto dono della maglietta da lei autografata ed è stata l’occasione anche per esprimerle la piena e convita solidarietà per gli attacchi di cyberbullismo ha ricevuto nei mesi scorsi”.Alessandra Amoroso è stata oggetto di dure critiche sui social a seguito della diffusione di un video dove si rifiutava di firmare un autografo per non fare torto ai fan che non lo avrebbero ricevuto.