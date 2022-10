"Puliamo il mondo", tutto pronto per l'evento a Pellezzano

In ragione del maltempo, l’edizione 2022 di “Puliamo il Mondo” prevista per il giorno 30 settembre, è stata spostata nelle giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre. L'evento si terrà presso le scuole del Comune di Pellezzano. Come da tradizione, "Puliamo il mondo" rappresenta una delle più grandi iniziative di volontariato ambientale del mondo per il recupero di aree degradate e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro l’abbandono dei rifiuti.

L'evento

La campagna è stata promossa dall’Associazione “Legambiente” di Cava dè Tirreni e dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Pellezzano, retto dal vicesindaco Michele Murino. All’iniziativa, che prevede la piantumazione di fiori e alberi nel perimetro degli spazi esterni che ospitano le scuole del territorio. All'evento parteciperanno il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Lella Landi, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Pellezzano Grazia Di Ruocco e il Presidente di “Legambiente” Cava dè Tirreni Attilio Palumbo.

“Sento il dovere di ringraziare - ha detto il Primo Cittadino - “Legambiente” di Cava dè Tirreni, l’Assessorato all’Ambiente e la Dirigenza Scolastica del locale Istituto Comprensivo per aver aderito alla campagna di sensibilizzazione dal titolo “Puliamo il Mondo”, che ogni anno coinvolge bambini e ragazzi di tutte le scuole italiane per educarli alle buone pratiche di tutela ambientale”. “Anche quest’anno si è voluto dar seguito a questa importante iniziativa di tutela ambientale, invitando i nostri giovani e giovanissimi alla piantumazione di piante e fiori nella parte esterna che circonda ciascun istituto scolastico. In questo modo si cerca di abituare le giovani generazioni alle buone pratiche di rispetto dell’ambiente e della natura cercando di mantenere inalterato l’ambiente nel quale tutti noi viviamo”.

Il Sindaco e il vice sindaco di Pellezzano hanno anche ringraziato la locale azienda “Cartesar”, che si è impegnata a fornire il kit da distribuire agli alunni delle scuole per eseguire la piantumazione di alberi e fiori.