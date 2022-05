Capriglia, riprendono le attività dell'associazione culturale Madre Maria Pia Notari

Sono riprese, nel rispetto delle normative Covid, le attività dell'associazione culturale e ricreativa Madre Maria Pia Notari di Capriglia. Alla presenza delle autorità civili, religiose e militari.

La nota

"Sulle orme dei nostri nonni, l'ormai consueto appuntamento dell'associazione con la storia e le tradizioni caprigliesi, per onorare e rendere omaggio ai nostri avi che, reduci dalla Grande Guerra, decisero di glorificare Dio per avergli salva la vita portando sulla cima del monte, che sovrasta la nostra bella Capriglia, una croce in ferro come ex voto ad imperitura memoria".

Foto Guglielmo Gambardella