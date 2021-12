Pellezzano, Babbo Natale citofona ai bambini in quarantena

Sorpresa ai bambini in quarantena. Il Comune di Pellezzano ha organizzato una bella iniziativa per i bambini che, purtroppo, si trovano ad osservare la quarantena obbligatoria, in caso di eventuale contagio da Covid o di un loro familiare.

L'annuncio

“Tra questa sera e domani Babbo Natale - spiega il sindaco Francesco Morra - busserà al citofono di quelle famiglie che si trovano in quarantena per formulare gli auguri ai bambini e a tutti i loro congiunti. Un modo per mostrare la vicinanza dell’Amministrazione Comunale nei giorni di festa, durante i quali, qualcuno, per causa di forza maggiore, sarà costretto a restare obbligatoriamente a casa”. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alle Politiche sociali retto da Annalaura Villari.