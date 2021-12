"Festa degli alberi" a Pellezzano: tanta la partecipazione di adulti e bambini

E’ stata celebrata la “Festa degli Alberi” nel comune di Pellezzano, rinviata per maltempo rispetto alla data iniziale. Tanta la partecipazione, specie dei più piccoli.

Il plauso del sindaco

“Anche quest’anno – dichiara il sindaco Francesco Morra – con entusiasmo si è celebrata, sul nostro territorio, la kermesse dedicata alla “Festa degli Alberi” in contemporanea con l’evento Nazionale. Tale manifestazione mira a sensibilizzare i bambini e gli adulti alle tematiche ambientali afferenti il rispetto dell’ecosistema, della natura, l’affermazione di uno stile di vita sano ed il rispetto per risorse naturali”.

L’iniziativa ha richiamato l’evento Nazionale svoltosi ad Assisi in occasione della Giornata della “Festa degli Alberi” (21 novembre) e del 29 novembre, giorno dell’anniversario della proclamazione di San Francesco D’Assisi a Patrono dei Cultori dell’Ecologia a testimonianza dell’impegno per la Pace, la Solidarietà e la Tutela fra tutte le donne e gli uomini di ogni età, etnia, religione e cultura. “Un grazie agli alunni, ai docenti e alla Dirigente Scolastica dell’ Istituto Comprensivo di Pellezzano e alla Cartesar SpA per aver donato anche quest’anno gli alberi di ulivo” ha concluso il sindaco