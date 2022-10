Grande successo per la festa dei nonni a Pellezzano

E' stata tanta la partecipazione a Pellezzano per l’edizione 2022 della Festa dei Nonni. Il ritrovo è avvenuto in piazza G. Di Vittorio dove il parroco don Luigi Savino ha officiato la Santa Messa in onore di tutti i nonni.

L'incontro

Erano presenti il Sindaco Francesco Morra e gran parte degli amministratori locali che hanno partecipato con entusiasmo alle attività programmate nel corso della mattinata. “Sento il dovere di ringraziare tutte le associazioni territoriali - ha dichiarato il primo cittadino Francesco Morra - che hanno organizzato questa bella iniziativa per omaggiare tutti i nonni del Comune di Pellezzano. I nonni rappresentano il valore aggiunto della nostra società, capisaldi e porto sicuro dove ogni nipote, giovane o meno giovane si rifugia per trovare il giusto conforto. Grazie anche a tutti i nonni per aver partecipato numerosi rispondendo all’appello di questo coinvolgente evento”.