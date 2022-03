Pellezzano, morti in un incidente: una lapide per ricordare Nicholas e Ilaria

Una lapide in memoria di Ilaria e Nicolas, i fidanzatini di 15 e 18 anni morti in un incidente lo scorso 1 gennaio nel comune di Pellezzano.

Il tributo

A realizzarla è stata la madre della giovane: “Ogni volta che il vostro sguardo cadrà sulla nostra lapide sarà per noi come esserci ancora: il vento, la pioggia, il freddo, il sole cocente non potranno portarci via, noi siamo qui, eterni, accanto e dentro di voi” recita il messaggio. A diffondere la foto, sui social, è stata un’amica di famiglia.