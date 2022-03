Pellezzano, una messa in ricordo di tutti i papà defunti: l'evento a S. Giuseppe

Un 19 Marzo speciale per Pellezzano, che celebra la solennità di San Giuseppe, Patrono della buona morte, presso il cimitero comunale, alle ore 10.30, dove don Luigi Pierri, parroco della frazione di Capriglia, celebrerà una Santa Messa in ricordo di tutti i papà defunti

L'iniziativa

“San Giuseppe glorioso, così benigno e compassionevole con tutti coloro che soffrono, guarda con affetto e soccorri con generosità le anime benedette del Purgatorio, particolarmente quelle di tutti i papà defunti e quelle persone per le quali siamo più mossi a pregare”. Recita così un passo di una preghiera in onore di S. Giuseppe, giorno nel quale si celebra la festa del papà.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello che, durante la messa, tutti i partecipanti dovranno dedicare una preghiera in particolar modo per tutti i cari papà defunti. “Attraverso l’intercessione di S. Giuseppe – recita la preghiera – possano godere in Paradiso la luce a la pace di Cristo risorto, insieme alla Vergine Maria, mamma nostra, agli Angeli e ai Santi”. “Da parte mia – dichiara il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – esprimo sinceri auguri a tutti i papà, in questo giorno tanto speciale, soprattutto a quei padri che in questo momento sono impegnati nella difesa del proprio territorio e schierati in prima linea per combattere una guerra da essi stessi non voluta e non provocata. Sono tanti, infatti, i padri di famiglia che hanno dovuto lasciare le proprie famiglie per arruolarsi nell’esercito ed imbracciare i fucili contro gli attacchi del nemico. A loro è rivolta tutta la mia gratitudine, la mia stima e il mio affetto”.