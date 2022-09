Pellezzano, il sindaco Morra partecipa alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia

Nel giorno del suo compleanno, il sindaco di Pellezzano Francesco Morra ha partecipato come ospite alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Il convegno dal titolo "Il (buon) Cinema alla ricerca della Sostenibilità", nel quale è stato descritto il racconto crossmediale di ambiente e società al tempo della sostenibilità partecipata e misurata, “è stata - spiega il primo cittadino - occasione di confronto con altri ospiti e di interessanti spunti che riguardano il delicato tema della sostenibilità ambientale, soprattutto in un periodo di grande crisi energetica come quello che stiamo vivendo".

Il commento

Si tratta di un tema molto caro al sindaco di Pellezzano "perché - aggiunge - mi preme ricordare che il nostro territorio, in piena pandemia, grazie al coraggio di due giovani imprenditori ha visto la riapertura e la realizzazione per la prima volta di un cinema teatro nella frazione Capezzano di Pellezzano, ribattezzato Cinema Teatro Charlot, che tra l’altro con la stessa struttura siamo beneficiari di finanziamento Pnrr per interventi di efficientamento energetico e tecnologico con adozione di sistemi innovativi di building automation” conclude Morra.