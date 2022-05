Pellezzano, pronto il murales dedicato ad Alessandro Farina

Un bellissimo murales dedicato al piccolo Alessandro è stato realizzato dall’artista Giuseppe De Martino a Pellezzano. Sono trascorsi già cinque anni da quel tragico 27 dicembre 2017, giorno in cui, il cuore di Alessandro Farina, 13enne residente nella frazione Capriglia, ha smesso di battere a causa di un improvviso arresto cardiaco dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni nel pomeriggio di Natale presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Il commento

L’opera di street art, visibile in via Spirito Santo, costituisce - scrive il sindaco Francesco Morra - “la miglior testimonianza del suo ricordo e di una presenza che non ci ha mai abbandonati. Un gesto di vicinanza e di umanità di un’intera comunità, caldeggiato in particolare dal Consigliere Comunale Marco Rago a cui corrono i miei ringraziamenti: forte della delega alle Politiche Giovanili, è riuscito a coniugare un omaggio ad Alessandro nell’abito del progetto di sviluppo Pellezzano Street Art lab".