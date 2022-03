Curiosità a Pellezzano, concluso il murales di Dario Gilberti

Dopo la lunga pausa causata dal Covid, è stato concluso, il murales sito in Via Costa a Pellezzano, poco distante dalla casa comunale, è stato concluso. I lavori erano iniziati poco prima del periodo della pandemia. L’opera è stata realizzata dall' artista pellezzanese Dario Giliberti utilizzando la tecnica acrilico a pennello e racconta per grandi linee la storia di Pellezzano.

Le caratteristiche

Sul murales sono infatti ritratti il Santo Patrono, E.A.Mario, l'Eremo dello Spirito Santo e L'Ulivo. L'artista, il particolare momento storico, ha inserito anche delle colombe a simboleggiare la pace nel mondo. L'opera, che in questa occasione ha visto il coinvolgimento anche della Proloco Pellezzano, rientra nell'ambito del progetto "Pellezzano Street Lab" delle Politiche Giovanili seguite proprio dal consigliere Rago. A breve ci saranno altre due opere di arte urbana che vedranno interessate le frazioni di Capezzano e Capriglia.

I commenti

“Il murales – spiega il sindaco Francesco Morra - si affaccia sulla vallata del territorio di Pellezzano offrendo così ai cittadini e ai visitatori una particolare accoglienza che evoca le radici e la storia di Pellezzano. Un tocco d’arte che rende ancora più gradevole il decoro urbano della nostra cittadina, che fa da cerniera con Salerno, città capoluogo della nostra Provincia”. “Come per il murales realizzato alla frazione Coperchia – spiega il consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili Marco Rago - anche questo a Pellezzano capoluogo mira alla riqualificazione di aree urbane mediante l'arte di strada e in questo caso si è voluto raccontare ed esaltare i beni culturali ed ambientali del territorio, la storia che ne indentifica e ne rafforza il senso di appartenenza”.