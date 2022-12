Pellezzano, con la cena di gala “Telethon” raccolti oltre 2mila euro

La bontà del cibo abbinata alla generosità degli ospiti. Il Gran Galà di Telethon, tenutosi ieri sera a Pellezzano presso “A Casa di Anna, la braceria da Carlo e Alessandro” ha fatto registrare un sold out con una raccolta fondi di ben 2.200 euro donati durante la cena di beneficenza per la ricerca a sostegno delle malattie genetiche rare.

L'iniziativa

Presente anche il sindaco Francesco Morra che ha ringraziato tutti coloro che hanno generosamente offerto il proprio contributo a favore della ricerca scientifica. La quota di 2.200 euro è stata raggiunta tra quote di partecipazione donate nel corso di un’asta di beneficenza con l’assegnazione di gadget donati dalla Salernitana Calcio e attraverso la partecipazione a una lotteria a premi. Ultimo appuntamento stasera alle 19,30 presso il Centro Giovani Più a Coperchia per l’edizione Natalizia di “Sanremo Famosi” abbinata a Telethon e al 1^ Premio “Michelina Barbarulo – in ricordo di una cara amica”. Al termine il primo cittadino firmerà l’assegno finale di questa Maratona Telethon Pellezzano durata per l’intera settimana.