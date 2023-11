A Pellezzano nascerà il primo sportello anti-violenza economica

E’ stata presentata, nella sede della Prefettura di Salerno, la proposta progettuale dal titolo “Il Diritto di Contare, Donne e Violenza economica”, fortemente voluta dal sindaco di Pellezzano Francesco Morra e sostenuta dall’assessorato alle politiche sociali retto da Annalaura Villari. Il progetto si prefigge di realizzare incontri conoscitivi al fine di poter dare “gratuitamente” una risposta concreta e rispettosa dei bisogni delle donne, attraverso consulenze legali e fiscali che diano alle donne un primo orientamento in situazioni di disagio economico e burocratico.

“Ringrazio - ha dichiarato l’assessore Villari che ha presenziato all’evento in Prefettura in rappresentanza del Comune di Pellezzano – l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola De Roberto e il Presidente della Commissione Pari Opportunità di Pellezzano, avv. Maria Farina, che insieme a me, hanno preso parte alla presentazione di un progetto che vedrà l’apertura, a Pellezzano, del primo primo Sportello – Osservatorio sulla violenza economica di genere. Un risultato importante, che si inquadra nella progettualità del Piano di Zona Ambito S5, la cui attenzione è rivolta, principalmente, al superamento di tutte le differenze sociali e di genere. Ringrazio loro, come ringrazio il Sindaco Francesco Morra, che investe tanto nel sociale, e l’Associazione “Manden”, promotrice del progetto”.“Pellezzano – ha sottolineato il sindaco Francesco Morra – intende avviare questo progetto con l’apertura di uno sportello ad hoc che possa restituire dignità ad ogni donna o persona che si trovi a subire questa forma di violenza di genere. L’obiettivo è anche di restituire un’analisi dell’incidenza del fenomeno della violenza economica e del relativo condizionamento nella scelta delle donne, in particolare quelle con figli, di restare nella propria condizione di vittima perché materialmente dipendenti dal maltrattante”.