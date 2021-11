Viaggio premio per sei studenti meritevoli di Pellezzano: la meta è Parma

Sarà Parma la meta del viaggio premio che il Comune di Pellezzano ha concesso ai giovani neodiplomati delle scuole superiori che hanno conseguito il titolo di studio con il massimo dei voti. L’ente guidato dal Sindaco Francesco Morra, ha scelto la città di Parma, dichiarata Capitale della cultura italiana nell’anno 2020-2021.

L'iniziativa

Sono sei i giovani in partenza nella giornata odierna che si recheranno nella città Emiliana, accompagnati dal consigliere con delega alle politiche giovanili Marco Rago e dal consigliere Saverio Ricciardi. L’appuntamento è previsto per le ore 10.00 presso Palazzo di Città, dove ad attendere i sei giovani studenti meritevoli c’è il primo cittadino, per augurare loro una buona permanenza a Parma con la raccomandazione di trarre insegnamento da un’esperienza culturale di grande significato. Il rientro dei sei studenti e dei due Consiglieri Comunali è previsto per venerdì 5 Novembre. Una tre giorni molto intensa, dalla quale questi giovani ritorneranno arricchiti dal punto di vista culturale e della propria esperienza di vita.