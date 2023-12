Curiosità, presi d'assalto Pepco e Tedi a Le Cotoniere

Boom di presenze a Le Cotoniere, per le recenti nuove aperture di Pepco, la catena di negozi polacca low cost che offre abbigliamento per tutta la famiglia e prodotti per la casa a prezzi bassi e Tedi, con elementi decorativi, oggettistica per la casa, articoli di cancelleria e tanto altro.

Un fiume di curiosi ha preso d'assalto i nuovi esercizi commerciali.

Foto di Antonio Capuano