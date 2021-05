"Per amor di conoscenza ...facciamo resilienza” amor... che nella mente mi ragiona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In occasione della campagna nazionale giunta alla X edizione promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, gli studenti del Liceo “Alfano I” di Salerno incontreranno il giorno 24 maggio alle ore 10,00 l’ autrice dei Libri “LE VOCI DELLA VERITA’ ” testimonianze dalla DAD e “ Mai più paura” storie di bullismo CHIARA VERGANI; il giorno 27 maggio , ore 10,00 MANLIO CASTAGNA con il suo libro scritto a quattro mani con MARCO PONTI “ALICE RESTA A CASA” e il 28 maggio sempre alle ore 10,00 “DELL’ACQUA E DELL’AMOR” racconti di BRUNELLA CAPUTO. I tre appuntamenti con gli autori si terranno online dalla BILBIOTECA SCOLASTICA “ FELICE TOMMASONE” e dalle aule collegate del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno . Il Maggio dei Libri è la campagna nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile. con il coinvolgimento degli studenti e dei docenti di alcune classi del Liceo , artisti, attori e giornalisti. Condurrà gli incontri con gli autori Gilda Ricci . IL MAGGIO DEI LIBRI Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Tutti possono contribuire organizzando iniziative che si svolgano fra il 23 aprile e il 31 maggio e registrandole nella banca dati della campagna, sul sito ufficiale. Nella sua missione, Il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. In Italia ma non solo: ogni anno, infatti, la campagna varca i confini nazionali unendo nella comune passione per la lettura anche alcune scuole italiane all’estero. Grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel corso delle edizioni si sono svolti appuntamenti in: Argentina (Buenos Aires e Morón), Belgio (Liegi e il sito UNESCO Blegny-Mine), Brasile (San Paolo), Canada (Toronto), Croazia (Albona e Zara), Francia (Lione e Parigi), Germania (Berlino), Grecia (Atene), Perù (Lima), Romania (Bucarest), Slovenia (Pirano), Spagna (Barcellona), Svizzera (Lugano e Poschiavo) e Turchia (Smirne).