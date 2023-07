Musk contro Zuckerberg: l'incontro in una grotta del salernitano

Le grotte di Pertosa-Auletta si candidano ad ospitare il combattimento tanto atteso fra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Ad invitare i contendenti il sindaco di Pertosa, Domenico Barba. "Per uno scontro sportivo e leale - spiega Barba - garantiamo uno scenario da sogno, con 16 gradi costanti, privacy totale e terzo tempo con prodotti della dieta mediterranea. Ma anche un invito a desistere e a riappianare le divergenze intorno a una buona tavola. Musk e Zuckerberg accetteranno la sfida?".

Il sindaco

"Se questo combattimento si farà - aggiunge il sindaco - e se davvero avete scelto un’azione cosi 'primitiva' per risolvere le vostre divergenze, quale luogo migliore di una grotta? Al centro della Terra, in totale privacy e con una temperatura ideale e costante di 16 gradi. Vi aspettiamo alle Grotte di Pertosa-Auletta, a patto che sia uno scontro leale e sportivo, non una manifestazione di violenza. A proposito, lancio io una sfida a voi: scommettiamo che alla vista di uno spettacolo della natura tanto bello quanto unico (patrimonio Unesco) preferirete posare i guantoni, navigare il fiume che attraversa la grotta e farvi “ammansire” da cotanta meraviglia?".