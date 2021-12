Petina in festa per i cento anni di Maria Rosa Vecchio: gli auguri del Comune

Oggi è un giorno davvero speciale per il comune di Petina, dove la signora Maria Rosa Vecchio, domiciliata presso il Centro Residenziale Lucrezia, ha festeggiato ben 100 anni. Il sindaco Domenico D'Amato e il Maresciallo dei Carabinieri Nunzio Santo Marchese hanno portato gli auguri di tutta la popolazione alla vecchietta per l’importante traguardo raggiunto.

Gli auguri

Il messaggio del Comune: “Noi tutti non possiamo che augurare a una persona straordinaria come lei un felice e sereno compleanno! Non si è mai troppo vecchi per raggiungere un altro traguardo o per sognarne uno nuovo. Auguri da tutta la comunità di Petina”